Британські рятувальники двічі прийняли туриста на плавальному матраці за нелегального мігранта

Британські рятувальники двічі прийняли мандрівника з Албанії за нелегального мігранта, повідомляє Lenta.ru з посиланням на The Daily Mail. Відпускник плавав на надувному матраці біля берегів портового міста Фолкстон у графстві Кент.

Фахівці двічі намагалися «врятувати» жителя Албанії, і кожен раз йому доводилося пояснювати, що він у відпустці, приймає водні процедури і просто трохи захопився — занадто далеко відплив від берега. Незважаючи на виправдання, курортника доставили у відділення поліції для з'ясування особистості.

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Як зазначає видання, представники берегової охорони бачили, що чоловік віддаляється від берегів Англії, а не пливе до них, і тим не менш зробили помилку.

Зустріч рятувальників з купальщиком сталася у водах протоки Ла-Манш, неподалік від того місця, куди зазвичай прибувають з материкової Європи нелегали. Певно, пише The Daily Mail, саме цей факт ввів в оману команду Folkestone Rescue.