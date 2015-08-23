На пляжі острова Амрум знайдена запущена в 1906 році пляшка із запискою

06:24, 23 серпня 2015
Курйози
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На одному з Фризьких островів знайдено запущену в 1906 році пляшку із запискою.

Wikipedia

Про це повідомляє The Telegraph.

Ймовірно, це найстаріша пляшка, знайдена у воді. Очікується підтвердження від Книги рекордів Гіннесса. Вік найстарішої пляшки зараз становить 99 років.

Близько 1,2 тис. пляшок було запущено на початку ХХ-го століття вченим Морської біологічної асоціації Британії з метою більше дізнатися про морські течії. Основна маса спеціально виготовлених ємностей була виловлена протягом декількох років.

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Невідомо, чи плавала пляшка всей цей час у воді, або була прихована у піску острова, що знаходиться під юрисдикцією Німеччини.

Відзначається, що на папері усередині кількома мовами була написана прохання повідомити про знахідку в морську асоціацію і обіцялася винагорода в один шилінг.

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