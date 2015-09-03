Шаоліньський чернець пробіг 125 метрів по воді (відео)
17:52, 03 вересня 2015Курйози
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Ши Лілянь не вперше ставить рекорди у дальності бігу по воді.
Чернець біжить по дощечках на воді / Скріншот
Чернець храму Південний Шаолінь Ши Лілянь пройшов близько 125 метрів по поверхні води, що стало новим світовим рекордом.
Про це пише Слон з посиланням на The Telegraph.
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Ши Лілянь йшов не безпосередньо по воді, а по двомстам плаваючих на поверхні невеликих дощечках.
Ши Лілянь не вперше ставить рекорди в дальності бігу по воді. Попередній світовий рекорд також належав йому – в січні 2015 року він подолав 120 метрів. У 2009 році, коли чернець вперше зайнявся прогулянками по воді, він подолав дистанцію у 18 метрів.
Відео New China TV
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