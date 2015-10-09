Coca-Cola заплатила вченим сім мільйонів доларів за докази нешкідливості напою

Дослідникам з інституту the European Hydration Institute (EHI) вдалося з'ясувати, що споживання вироблених компанією лимонадів не сприяє ожирінню.

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Як відзначає The Times, в попередніх дослідженнях вчені також не знаходили зв'язку між солодкими напоями та ожирінням, якщо такі дослідження спонсорувалися виробниками лимонадів, цитує видання Lenta.ru.

За словами співробітника Факультету суспільної охорони здоров'я Саймона Кэйпвэла, Coca-Cola намагалася маніпулювати не тільки суспільною свідомістю, але й політичними рішеннями. Як саме компанія впливала на політику, експерт не уточнив.

Представник Coca-Cola Britain зазначив, що в процесі виробництва своїх напоїв компанія використовує дослідження науковців та незалежних експертів.