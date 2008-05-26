Пацієнт психдиспансера півгодини регулював рух на перехресті

Переодягнувшись постовим поліцейським, пацієнт психдиспансера протягом півгодини регулював рух на перехресті в одному з передмість столиці Чорногорії Подгоріци, поки його «гру» не перервали справжні поліцейські.

Як передає Газета.ru, це сталося в неділю в другій половині дня. Прикинувшись поліцейським-регулювальником, 36-річний чоловік вийшов на одне з міських перехресть і почав активно регулювати за допомогою рук і жезла дорожній рух.

За словами очевидців, він був вбраний у відповідну поліцейську уніформу - сорочку, куртку та кашкет.

Після півгодини роботи несправжнього регулювальника на перехресті з`явилася машина поліції. Злякавшись справжніх правоохоронців, чоловік скинув кашкет і кинувся бігти, але його одразу збив автомобіль, який проїжджав поряд.

Постраждалого терміново доставили в найближчий центр «швидкої допомоги», де йому діагностували струс мозку, а також невеликі тілесні ушкодження.

Незабаром з`ясувалося, що він перебуває на обліку в місцевій психіатричній клініці і раніше пускався у подібні витівки. Сам потерпілий пояснив свій вчинок тим, що намагався здійснити давню мрію стати поліцейським.