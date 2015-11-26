Прем'єр Іспанії під час радіоефіру футбольного матчу дав синові по потилиці

Як повідомляє El Pais, це сталося під час футбольного матчу між донецьким "Шахтарем" і мадридським Real, який глава уряду коментував разом з ведучим передачі Пако Гонсалесом, передає Lenta.ru.

Прем'єр, який дебютував в якості спортивного журналіста, взяв з собою на ефір десятирічного сина Хуана. В ході програми Пако Гонсалес звернувся до хлопчика з питанням про те, як той ставиться до роботи відомого в країні спортивного коментатора Маноло Лами, який озвучив відеогру FIFA EA.

"Могло б бути і краще, якщо не сказати, що це повне сміття", - відповів Хуан, викликавши сміх всіх, хто перебував у студії, в тому числі і батька. Однак, посміявшись, Маріано Рахой все-таки пару разів дав синові легких ляпасів по потилиці.