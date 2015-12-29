Білоруські криміналісти склали фоторобот Діда Мороза
15:24, 29 грудня 2015Курйози
1439 0
Напередодні Нового року співробітники Гродненського облуправління Держкомітету судових експертиз склали фоторобот чарівника Діда Мороза.
Дітям показали фоторобот Діда Мороза / ridus.ru
Про це повідомляє Беларусь сегодня.
"Ідея прийшла під час зустрічей з вихованцями обласного спеціалізованого будинку дитини, — розповів заступник начальника Городнянського облуправління Держкомітету судових експертиз Дмитро Гриневич. — Щоб дохідливо пояснити дітлахам, чим ми займаємося, завжди вдаємося до нестандартних прийомів. Ось і перед Новим рокомвирішили скласти композиційний портрет головного чарівника".
Читайте такожРосійський рубль перед новорічними святами побив антирекорд року
В облуправлінні створили цілу команду експертів. На дослідницьку частину роботи пішло понад двох тижнів. Потім, використовуючи новітні методики і технології", працівники приступили до творчого процесу.
sb.by
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter