Білоруські криміналісти склали фоторобот Діда Мороза

Про це повідомляє Беларусь сегодня.

"Ідея прийшла під час зустрічей з вихованцями обласного спеціалізованого будинку дитини, — розповів заступник начальника Городнянського облуправління Держкомітету судових експертиз Дмитро Гриневич. — Щоб дохідливо пояснити дітлахам, чим ми займаємося, завжди вдаємося до нестандартних прийомів. Ось і перед Новим рокомвирішили скласти композиційний портрет головного чарівника".

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В облуправлінні створили цілу команду експертів. На дослідницьку частину роботи пішло понад двох тижнів. Потім, використовуючи новітні методики і технології", працівники приступили до творчого процесу.