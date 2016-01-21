Снігохід на харківських вулицях спантеличив місцевих поліцейських (фото)

Снігохід рухався з боку вулиці Академіка Павлова по вулиці Механізаторській близько 23.00. Патрульні поліцейські вирішили перевірити, чи є у водія документи на транспортний засіб, передає mediaport.ua.

«Водієм такого дива виявився 45-річний чоловік, який пояснив, що це снігохід, надав чек на покупку і всі належні документи. На питання патрульних, «чому так пізно катаєтеся?», відповів що їздив заправлятися, так як завтра буде тестувати нове диво», — повідомила прес-секретар патрульної поліції Харкова Оксана Оспищева.

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Правом управління снігоходом володіють власники посвідчення тракториста-машиніста, що відноситься до категорії «А», пояснили в патрульній поліції. Крім того, транспорт повинен бути зареєстрований в органах державного технічного нагляду.