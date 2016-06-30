На Дніпропетровщині водій маршрутки переплутав пункти призначення
На Дніпропетровщині водій маршрутки переплутав пункти призначення
Про це йдеться у повідомленні Дніпропетровської обласної державної адміністрації.
"Водій "переплутав" Царичанку з Лозуваткою. Замість того, щоб поїхати за маршрутом "Дніпро – Царичанка", водій рушив з Дніпра до Лозуватки", - сказано у ньому.
Зазначається, що йдеться про водія ДАТП-11228, і за це він отримав попередження.
Також, як повідомляє відділ транспорту ОДА за результатами GPS-моніторингу перевізників, "найспритнішим цього тижня став водій компанії "Карлссон".
"Він віз людей на маршрутці №АЕ2339АА з Дніпра до с. Новоселівка. Дорогою до місця призначення, між Підгороднім та Новомосковськом, розігнався до 128 кілометрів на годину", - повідомили в обладміністрації.
Водій отримав догану, і якщо подібне повториться, залишиться без роботи.
"Відділ транспорту щоденно контролює швидкість приміських та міжміських маршруток та точність дотримання маршруту. Якість перевезень та безпека пасажирів – наша головна вимога до перевізників. З тими, хто цього ще не розуміє, будемо прощатися", - наголосив голова Дніпропетровської ОДА Валентин Резніченко.