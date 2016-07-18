Верховну Раду пропонують перейменувати на ДУПу – петиція

Пропозицію про перейменування Верховної Ради на Державну Українську Парламентську Асамблею зареєстрували у розділі електронних петицій на сайті президента.

Читайте такожЯк "триста спартанців" сколихнули українсько-польські стосунки«На виконання Закону України № 317-VIII, а також керуючись тим фактом, що назва "Верховна Рада" є ідентичним із назвою вищого органу державної влади часів СРСР, просимо Вас перейменувати Верховну Раду на Державну Українську Парламентську Асамблею. Така назва є загальноприйнятною у Європі, та має підкреслити європейську ідентичність сучасної України та вектор її цивілізаційного вибору», - пояснили свою мотивацію автори звернення.

На момент написання новини петиція зібрала 40 голосів із необхідних 25 тисяч. До кінця збору підписів залишається 89 днів.