Верховну Раду пропонують перейменувати на ДУПу – петиція

18:21, 18 липня 2016
Курйози
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На сайті президента України з’явилась петиція щодо перейменування Верховної Ради.

вр вру рада верховна верховная / УНИАН

Пропозицію про перейменування Верховної Ради на Державну Українську Парламентську Асамблею зареєстрували у розділі електронних петицій на сайті президента.

Читайте такожЯк "триста спартанців" сколихнули українсько-польські стосунки«На виконання Закону України № 317-VIII, а також керуючись тим фактом, що назва "Верховна Рада" є ідентичним із назвою вищого органу державної влади часів СРСР, просимо Вас перейменувати Верховну Раду на Державну Українську Парламентську Асамблею. Така назва є загальноприйнятною у Європі, та має підкреслити європейську ідентичність сучасної України та вектор її цивілізаційного вибору», - пояснили свою мотивацію автори звернення.

petition.president.gov.ua

На момент написання новини петиція зібрала 40  голосів із необхідних 25 тисяч. До кінця збору підписів залишається 89 днів. 

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