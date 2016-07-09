Викрито механізм спецслужб РФ з "накрутки" голосів під петиціями до Порошенка - СБУ

Як повідомляє прес-центр СБУ, механізм було створено російськими спецслужбами "для дестабілізації суспільно-політичної ситуації в країні".

"Зокрема увагу оперативників спецслужби привернула петиція щодо запровадження на території Харківщини "особливого регіону розвитку "Слобожанщина", подана одним з членів колишньої Компартії України", - сказано в повідомленні.

Як з’ясували співробітники СБУ спільно з працівниками ІТ-відділу Адміністрації президента, "накрутка" голосів відбувалася з ІР-адрес, розташованих у Тирасполі (20%), Луганську (10%), Москві (6%), Краснодоні (3%) тощо.

Станом на 10 травня за цю петицію було віддано близько 45 тисяч голосів, з яких 20 тисяч було одразу видалено як такі, що повністю відносяться до так званих "ботів".

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"Із 25 тисяч підписів, що залишилися, лише 30% – реальні користувачі мережі Інтернет, інші 70% - викликають обґрунтовану підозру на предмет автентичності та мають ознаки "ботів", - зазначає спецслужба.

В рамках кримінального провадження оперативники спецслужби також виявили факти надання послуг "голосування" з боку SMM- та SEO-компаній, які використовують власний ресурс фейкових акаунтів у соціальних мережах та поштових скриньок. За попередніми даними, вартість їх послуг становить 7-10 гривень за голос.