У Росії рекламу з фрагментами картин Босха оштрафували за непристойність

Як повідомляє Російська служба Бі-бі-сі, на думку відомства, частина плакатів, що рекламують виставку "Босх. Видіння, що ожили", були неетичними.

"ФАС виніс ухвалу визнати рекламу непристойною, а на компанію Artplay media був накладений штраф в 100 тисяч рублів і розпорядження демонтувати всі постери з зображенням, з приводу якого йшло розгляд", - йдеться в повідомленні компанії.

На рекламних плакатах, які ФАС визнав непристойними, використовувалися елементи триптиха Босха "Сад земних насолод".

Картина, присвячена гріху хтивості, містить зображення тортур, чудовиськ і оголених людей.

Виставка "Босх. Видіння, що ожили" проходила в Москві рамках року Босха в Європі, приуроченого до 500-річчя з дня смерті художника.

Триптих "Сад земних насолод", створений у період з 1500-го по 1510 рік, вважається найвідомішою роботою Босха. Картини виставлені в мадридському музеї Прадо".