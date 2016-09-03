Працівники донецької пародії на "McDonalds" криють клієнтів матюками

Представники донецької пародії на "McDonalds" - т. з. "Дон Маку" в Інтернеті нецензурно висловлюються на адресу клієнтів.

Скріншот листування закладу з відвідувачами виклав на своїй сторінці у Facebook журналіст Денис Казанський.

На критичний коментар однієї з користувачок "Дон Мак" її нецензурно "послав".

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Іншого відвідувача групи Вконтакті, який також критично висловлювалися на адресу закладу, адміністратор назвав "дауном".

Нагадаємо, що McDonald's у Донецьку закрився ще в травні 2014-го року. Приміщення з меблями та технікою залишили, на вході вивісили оголошення, що заклад тимчасово призупиняє роботу. У місті їх було три.

Крім того, раніше у тимчасово окупованому Луганську відкрили McDonald's з прапором ЛНР.