Клінтон "не помітила" муху на брові під час дебатів з Трампом (відео)

Під час другого раунду дебатів з республіканцем Дональдом Трампом кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон проігнорувала муху, що сіла їй на брову.

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"У Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі Між Хілларі Клінтон і Дональдом Трампом помітили та справжню муху", - зазначив The Business Insider.

My first time live on television. #HilaryClintonFlypic.twitter.com/KaFOw2an0j — Hilary Clinton Fly (@fly_hilary) October 10, 2016

Поява комахи викликала бурхливе обговорення у соцмережах. Користувачі не тільки жартували про незворушність Клінтон, але і створили спеціальні акаунти для мухи.

Додамо, що американці не вперше відзначають здатність кандидата від демократів виголошувати заплановану промову, незважаючи ні на що.