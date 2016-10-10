Клінтон "не помітила" муху на брові під час дебатів з Трампом (відео)

09:37, 10 жовтня 2016
Курйози
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Поява комахи викликала бурхливу реакцію соцмереж.

Хиллари Клинтон / REUTERS

Під час другого раунду дебатів з республіканцем Дональдом Трампом кандидат у президенти США від Демократичної партії Хілларі Клінтон проігнорувала муху, що сіла їй на брову.

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"У Вашингтонському університеті в Сент-Луїсі Між Хілларі Клінтон і Дональдом Трампом помітили та справжню муху", - зазначив The Business Insider.

Поява комахи викликала бурхливе обговорення у соцмережах. Користувачі не тільки жартували про незворушність Клінтон, але і створили спеціальні акаунти для мухи.

Додамо, що американці не вперше відзначають здатність кандидата від демократів виголошувати заплановану промову, незважаючи ні на що.

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