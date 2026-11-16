ЄС виділив понад 1,7 млрд євро на дрони, боєприпаси і ППО для України

В ЄС мають намір продовжувати підтримувати стійкість України.

У Європейському Союзі ухвалили рішення виділити велику суму грошей на закупівлі озброєння для України. Сума обсягом понад 1,7 млрд євро буде спрямована на купівлю дронів, боєприпасів і засобів протиповітряної оборони.

Про це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила у мережі X за підсумками зустрічі з прем’єр-міністром України Сергієм Корецьким.

"Сьогодні ми також виділили понад 1,7 млрд євро, аби допомогти здійснювати закупівлі дронів, боєприпасів і систем протиповітряної оборони для України", - наголосила фон дер Ляєн.

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За її словами, увага під час зустрічі фон дер Ляєн і Корецького була зосереджена на продовженні втілення Україною реформ за найважчих обставин.

"Ми обговорили подальші кроки, особливо стосовно верховенства права, судової реформи і боротьби з корупцією", - повідомила президентка Єврокомісії.

При цьому, як запевнила вона, додаткові майже 8 млрд євро, які є найбільшою разовою виплатою в межах інструменту механізму допомоги для України (Ukraine Facility), зараз вже у процесі перерахування завдяки рішенню Ради ЄС.

"Європа продовжить виступати на стороні України і підтримувати її стійкість за умови посилених російських атак на енергетику, опалення, водопостачання, та іншу критичну інфраструктуру", - відзначила фон дер Ляєн.

Підтримка України з боку ЄС

Як повідомляв УНІАН, Рада Європейського Союзу схвалила рішення, щоб невдовзі надати Україні майже 8 мільярдів євро допомоги в межах інструменту Ukraine Facility. З цих коштів близько 5 мільярдів євро будуть надані з ресурсів, виділених у рамках позики на підтримку України у 2026 році.

15 липня фон дер Ляєн і президент України Володимир Зеленський підписали лист про наміри щодо стратегічного партнерства в оборонно-промисловому комплексі між Україною та Єврокомісією. Велика оборонна угода між ЄС і Україною - це перший документ в основі дронової угоди. Передбачається поєднати українські винаходи з промисловими потужностями країн Євросоюзу для швидкого виробництва дронів у великих масштабах.

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