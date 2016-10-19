На Уралі неплатників аліментів та інших боржників змушують рити могили

За несвоєчасну сплату адміністративних штрафів боржники облагороджують міське кладовище Ревди і копають могили. Про це повідомили у прес-службі Управління Федеральної служби судових приставів по Свердловській області.

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Всього 1820 годин обов'язкових робіт проведе двадцять один боржник на Ревдинському кладовищі.

У відомстві розповіли, що стосовно усім цим порушникам були присуджені адміністративні покарання у вигляді громадських робіт. Кількість годин варіюється від двадцяти до ста, але багатьом це покарання призначене повторно.

"Ці заходи суд обрав відносно боржників за: ст. 5.35 ч. 1 КоАП РФ (Несплата коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків), ст. 12.7 ч. 2. КоАП РФ (Керування транспортним засобом водієм, позбавленим права керування транспортним засобом), ст. 20.25 год. 1. КоАП РФ (Ухилення від виконання адміністративного покарання), ст. 19.24 КоАП РФ (недотримання адміністративних обмежень і невиконання обов'язків, що встановлюються при адміністративний нагляд)", - пояснили в прес-службі.

Кожен робочий день вони протягом кількох годин займаються благоустроєм території кладовища: розчищають доріжки, прибирають сміття, фарбують огорожі і риють могили.

Належне виконання боржниками обов'язкових робіт контролюють судові пристави районного відділу УФССП Росії по Свердловській області.

На сьогоднішній день ще вісім таких же боржників-правопорушників вже відпрацювали призначену кількість годин в повному обсязі.