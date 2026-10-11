Зеленський підписав одразу три пакети санкцій проти РФ: подробиці

Частина обмежень стосується суб'єктів, що вже перебувають під західними санкціями.

Президент Володимир Зеленський підписав укази про введення в дію рішень Ради нацбезпеки і оборони (РНБО) щодо трьох нових санкційних пакетів. Як повідомляє пресслужба Офісу президента, обмеження стосуються виробників російських балістичних ракет, учасників схем обходу фінансових санкцій та осіб, які працюють в інтересах РФ на тимчасово окупованих територіях України.

До першого списку внесли 70 громадян Росії, причетних до виробництва балістичних ракет "Іскандер-М" і "Циркон", які російська армія використовує для ударів по українських містах. Санкції охоплюють працівників підприємств оборонно-промислового комплексу та хімічної галузі, що забезпечують виробництво ракет, зокрема постачання компонентів пального й вибухових речовин.

"Кожен, хто робить ракети для ударів по українських містах, має розуміти: відповідальність персональна, і вона не мине", – наголосив радник президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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За його словами, Україна має намір працювати з міжнародними партнерами над синхронізацією обмежень не лише проти російських підприємств, а й проти їхніх ключових співробітників. Частина згаданих компаній уже перебуває під санкціями України, США, Євросоюзу та інших держав.

Другий пакет спрямований проти тих, хто допомагає Росії обходити фінансові обмеження. До нього увійшли 28 фізичних і 27 юридичних осіб, зокрема оператори криптобірж, сервіси обміну криптовалют, їхні власники та керівники. Санкції також запровадили проти представників тіньової банківської мережі A7, яка публічно пропонує інструменти обходу фінансових обмежень. Раніше проти цієї мережі обмеження ввели Сполучені Штати.

Третій пакет охоплює 10 фізичних і 21 юридичну особу, а також два морські судна. За даними ОП, вони сприяють російській агресії, фінансують війну, розкрадають українські природні ресурси та поширюють пропаганду на тимчасово окупованих територіях.

Серед підсанкційних суб’єктів – колаборанти й підприємства, що на окупованих територіях надають послуги інтернету та телебачення, займаються геологічною розвідкою, виробляють електроніку й металеву продукцію, йдеться у повідомленні Офісу президента.

Санкції проти РФ

Як писав УНІАН, Велика Британія оголосила нові санкції проти Росії, спрямовані на нафтові танкери "тіньового флоту", криптовалютні біржі та постачальників компонентів для ракет і дронів. Очільник МЗС Британії Ед Мілібенд заявив, що ці заходи мають скоротити джерела фінансування війни.

Також ми розповідали, що ЄС готує найбільше розширення санкційного списку проти Росії, додавши 1646 нових імен, серед яких депутати, що брали участь у виборах на окупованих територіях України. Санкції передбачають заборону на в’їзд, заморожування активів і блокування фінансування.

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