У Києві масові відключення світла та понижений тиск води: які наслідки удару росіян

Пошкоджено високовольтну лінію електропередач, понижений тиск води в системі на правому та лівому берегах.

Російські окупанти здійснили атаку на енергооб’єкт у Києві. Як наслідок, у кількох районах столиці відбулося масштабне знеструмлення споживачів.

Як повідомляє "Укренерго" у своєму Telegram-каналі, оцінка наслідків ураження та аварійно-відновлювальні роботи розпочнуться одразу після відбою повітряної тривоги. Водночас наразі енергетики вже здійснюють перезаживлення знеструмлених споживачів за резервними схемами.

"Прохання до жителів Києва, у яких зараз є електроенергія: будь ласка, обмежте користування потужними електроприладами. Зменшення навантаження на мережі дозволить швидше відновити стабільне енергопостачання у всіх районах столиці", - закликали в компанії

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Водночас мер Києва Віталій Кличко зауважив, що росіяни продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру.

"Пошкоджена високовольтна лінія електропередач. Тиск води в системі на правому та лівому берегах - понижений. Аварійні бригади вже працюють", - написав міський голова.

Проблеми зі світлом в Україні та Києві

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 жовтня, у кількох областях України через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі були застосовані аварійні відключення електроенергії.

Говорячи про Київ, Олександр Харченко, директор Центру дослідження енергетики, зауважив, що Печерськ є найвразливішим місцем у місті з точки зору електроенергії, води та каналізації.

За його словами, Печерський пагорб є одним із найпроблемніших місць у Києві з погляду опалення, адже там "набудували випадковим чином доволі багато площ, які нічим не забезпечені".

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