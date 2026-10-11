Росія похвалилася 'успіхами' на полі бою, але є один незручний нюанс, – ISW

Кремль намагається мінімізувати увагу міжнародної громадськості до своїх безпідставних заяв про успіхи.

Міністерство оборони Росії представило новий звіт про свої "успіхи" на полі бою. Однак аналітики Інституту вивчення війни звернули увагу на одну цікаву деталь: звіт опубліковано виключно на платформі Max (російській платформі обміну повідомленнями, для реєстрації на якій потрібні номери телефонів РФ або Білорусі), а не в Telegram, орієнтованому на міжнародну аудиторію.

Так, 9 жовтня МО РФ опублікувало зведення заявлених успіхів на полі бою на своєму каналі в Max. У ньому стверджувалося, що в період з 3 по 9 жовтня російські війська захопили два населені пункти в Україні, а ще три – за останню добу.

Крім того, МО РФ заявило, що російські сили зірвали спроби українських підрозділів провести ротацію або прорватися із зон передбачуваного оточення в районі Добропілля, а також повідомило, що російське угруповання військ "Північ" захопило 414 квадратних кілометрів території та 20 населених пунктів з моменту оточення українських сил у Харківській області.

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Як зазначають в ISW, це перебільшене твердження, яке не має під собою реальних підстав, оскільки як українські військові, так і самі російські "військові кореспонденти" спростовували або ставили під сумнів заяви про те, що російські війська оточили будь-які українські підрозділи на півночі Харківської області.

При цьому примітно, що цей щотижневий огляд МО РФ опублікувало лише на своєму каналі в Max, а не в Telegram-каналі, орієнтованому на міжнародну аудиторію.

"Це вказує на те, що відомство, ймовірно, прагне підкреслити й перебільшити щотижневі військові досягнення російських військ саме для внутрішньої аудиторії, демонструючи триваючі успіхи на полі бою, незважаючи на свідчення значного уповільнення темпів російського наступу. Відмінності у подачі інформації свідчать про те, що Кремль намагається мінімізувати увагу міжнародної громадськості до своїх безпідставних заяв про успіхи", – підкреслюють аналітики.

Ситуація на фронті – останні новини

Аналітики зазначають, що контрнаступ українських військ на Лиманському напрямку зруйнував північний фланг російського наступу, який мав завершитися оточенням підконтрольної Україні частини Донецької області.

Західні аналітики вважають, що окупанти втратили десятки квадратних кілометрів території в ході української "Операції Вівальді". За даними фінської дослідницької компанії Black Bird Group, вересень 2026 року став для РФ найгіршим місяцем з червня 2023 року з точки зору чистого територіального приросту на території України.

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