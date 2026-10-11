У Польщі готували замах на прем'єра та міністра оборони, – заява МВС

Заплановано екстрену нараду представників служб безпеки.

Поліція в Польщі отримала інформацію про підготовку замаху на прем'єр-міністра Дональда Туска та міністра оборони Владислава Косиняка-Камиша. Про це пише Onet, посилаючись на заяву представника Міністерства внутрішніх справ країни.

"У відповідь на отриману поліцією інформацію про можливий напад на прем’єр-міністра Дональда Туска та віце-прем’єра, міністра національної оборони Владислава Косиняка-Камиша, міністр внутрішніх справ та адміністрації Марчин Кервінський і міністр-координатор спеціальних служб Томаш Семоняк розпорядилися вжити відповідних заходів", – повідомила речниця міністерства Кароліна Галецька.

Повідомляється, що у зв’язку з інцидентом сьогодні відбудеться екстрена нарада представників служб безпеки – поліції та Служби державної охорони, а також Агентства внутрішньої безпеки.

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Цю ж інформацію підтвердив Яцек Добжиньський, прес-секретар міністра-координатора спеціальних служб. У розмові з агентством PAP він підкреслив, що не може надати подробиці наради. Він зазначив, що ЗМІ будуть проінформовані, якщо відбудеться прес-брифінг.

Кремль планує замахи в Європі

Як повідомляло видання FT, європейські спецслужби попередили керівників оборонних компаній про те, що Росія активізувала спроби їх фізичного усунення. У зв’язку з цим компанії посилили заходи особистої безпеки своїх топ-менеджерів.

Зокрема, у поле зору російських спецслужб потрапляють і керівники невеликих компаній, особливо тих, що займаються виробництвом безпілотників або комплектуючих до них, уточнили співрозмовники видання.

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