Україна наростила ураження пускових установок російської балістики: Хмара назвав кількість

Він наголосив, що Україні все ще потрібні десятки та сотні ракет-перехоплювачів.

Протягом вересня та початку жовтня Сили оборони уразили 8 пускових установок, з яких росіяни запускають балістичні ракети. Про це під час спілкування с журналістами заявив міністр оборони Євгеній Хмара.

Три установки були знищені, п'ять пошкоджені. За його словами, РФ використовувала їх для нанесення балістичних ударів по Україні. Натомість, українські удари у відповідь "вже змушували противника скасовувати або змінювати заплановані балістичні атаки".

Хмара зазначив, що наявних і потенційних поставок ракет для протибалістичної оборони недостатньо, щоб повністю протидіяти цій загрозі, яку він назвав критичною. Тому Україна продовжує працювати з партнерами в цьому напрямку.

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"Завдання – не чекати великих довгострокових контрактів, а максимально швидко знаходити доступні запаси у партнерів і прискорювати їх передачу Україні. Нам потрібні десятки й сотні ракет, а не одиничні поставки", – сказав він, додавши, що Україна продовжуватиме асиметричну відповідь, яка включає уражає російських пускових.

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Нагадаємо, що про ураження однієї з перших пускових установок ОТРК "Іскандер" біля українського кордону стало відомо у серпні зі слів президента Володимира Зеленського. Він сказав, що подібна тактика, хоча вона й складна, допоможе Україні в умовах нестачі ракет-перехоплювачів.

Як повідомляли ЗМІ, для виявлення пускових використовуються радари раннього попередження, які належать партнерам України з НАТО. Окрім того проводиться аналіз супутникових знімків та даних з відкритих джерел.

Також Україна працює над послабленням російської військової промисловості, яка наразі здатна виготовляти до 100 балістичних ракет на місяць. Зокрема, 25 вересня було уражено три важливих російських підприємства, задіяних у виробництві ракет.

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