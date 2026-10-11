Трамп тисне на Україну, бо не зміг зупинити Путіна, - Зеленський

Зеленський наголосив, що високі ціни на дизель в США не є провиною України.

Президент США Дональд Трамп тисне на Україну, тому що не знайшов спосіб зупинити російського диктатора Володимир Путіна. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю ABC News.

"Ці люди не можуть знайти ключ до зупинки Путіна. Тому що зупинити Путіна складніше, ніж тиснути на інших. Тому що простіше говорити про ціни [на дизель] та пов'язувати це з Україною", - сказав він.

За словами Зеленського, "всі у світі" розуміють, що ціни на нафту і нафтопродукти зросли через війну на Близькому Сході і блокування Ормузької протоки.

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Президент України також пояснив, чому назвав дизельну угоду США та РФ "подарунком Путіну".

"Вона дає Путіну гроші, а він витрачає гроші лише на цю війну. Щоб вбивати нас. Вбивати наших дітей. І в нього багато грошей, багато грошей на цю війну", - сказав Зеленський.

Інші заяви Зеленського

Як писав УНІАН, президент Володимир Зеленський заявив, що нові вибори в Україні можливі лише за умови 60-денного перемир’я з боку Росії. Він наголосив, що зараз немає безпечних умов для голосування, адже країна перебуває у війні, і проведення виборів виходить за рамки Конституції. Зеленський додав, що у разі повного припинення вогню Україна організує вибори, і він буде готовий прийняти будь-який вибір народу.

За словами Зеленського, Україна готова припинити удари по російських НПЗ, якщо Росія зупинить атаки на українську енергетичну інфраструктуру. Він наголосив, що деескалація має бути взаємною та з реальними гарантіями. Зеленський додав, що лише за тиждень Росія здійснила масовані атаки, випустивши понад тисячу авіабомб, десятки ракет і тисячі дронів, що призвело до численних жертв серед цивільних.

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