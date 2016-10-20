У Тернополі затриманий з’їв фотографію зі свого паспорта

Як повідомили УНІАН у патрульній поліції Тернополя, повідомлення про крадіжку біля одного з торгових центрів міста надійшло вранці 19 жовтня.

Невідомий чоловік вкрав у тернополянина 1800 гривень. Потерпілий описав злочинця. Відтак, поліцейські розшукали підозрюваного на залізничному вокзалі. Чоловік уже сідав у потяг, аби залишити місто.

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Підозрюваного доставили у відділок поліції. Виявилося, що у нього підроблений паспорт. У якийсь момент чоловік поскаржився на погане самопочуття та потайки з’їв фотографію з документа. Незважаючи на це, поліцейські встановили особу затриманого. Ним виявився 44-річний чоловік, який перебуває в розшуку за крадіжку мобільних телефонів.

За фактом крадіжки розпочато кримінальне провадження.