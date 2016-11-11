Столичні Позняки "готують" до снігопаду на вихідних – косять траву (фото)
14:52, 11 листопада 2016Курйози
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У Києві на Позняках перед обіцяним на вихідних снігопадом вирішили покосити траву.
На Позняках в листопаді косять траву / www.facebook.com/PoznyakiOsokorkiHarkovsky/
На Позняках комунальники косять траву в середині листопада. Відповідне фото очевидці опублікували в групі "Позняки - Осокорки - Харківський" у Facebook.
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"Косити траву в листопаді: де логіка?" - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у неділю синоптики обіцяють у Києві снігопад і температуру -4°...+1°. Через погіршення погодних умов вантажному транспорту заборонять в'їжджати в місто. "Київавтодор" вже збирається прибирати сніг з доріг столиці і просить водіїв не виїжджати в місто на приватному транспорті.
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