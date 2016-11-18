В Одесі комунальники закатали в асфальт трамвайні рейки

Так, жителі вулиці Градоначальницької, яку наразі ремонтують, неодноразово зверталися до комунальників з проханням залатати дірки в дорожньому покритті на перехрестях. Робітники нарешті взялися за ремонт, працювали уночі, йдеться в сюжеті ТСН.

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Однак на ранок з'ясувалося, що працівники подекуди накидали асфальту більше, ніж було треба.

Так, у місцях переїзду зникли не лише ями, але й трамвайні рейки.

Комунальники, своєю чергою, у цьому жодної проблеми не бачать. За їхніми словами, з часом зайве або прикатають автівки, або ж зійде саме.

Раніше УНІАН повідомляв, що у столиці комунальники під час зливи почали ремонт дорожнього покриття на Дарниці. "Два місяці була розрита дорога, два сухих місяці. І тут раптом", - написав журналіст Содель. Дорожники у дощовиках укладали свіжий асфальт просто у калюжі.