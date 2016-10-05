"Что мне дождик проливной": у Києві кладуть асфальт під час зливи (фоторепортаж)
12:34, 05 жовтня 2016Курйози
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У столиці комунальники під час зливи почали ремонт дорожнього покриття на Дарниці.
Про це на своїй сторінці у Twitter написав журналіст Влад Содель, опублікувавши відповідні фото.
Укладанням асфальту під час дощу комунальники, за словами журналіста, займаються на вул. Ревуцького у Дарницькому районі.
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"Два місяці була розрита дорога, два сухих місяці. І тут раптом", - наголосив Содель.
Як можна побачити на фото, комунальники у дощовиках укладають свіжий асфальт просто у калюжі.
Нагадаємо, у середині квітня у столиці в одному зі скверів комунальні служби поливали дерева, незважаючи на сильний дощ.
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