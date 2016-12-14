Глава МЗС Британії посміявся над шкіряними брюками прем'єра

Про це повідомляє The Telegraph.

Виступаючи на різдвяній вечірці перед журналістами і послами в Лондоні, Джонсон заявив, що Британія настільки космополітична країна, що її населення п'є більше шампанського і купує більше німецьких машин, ніж хто-небудь ще, а "наш чудовий прем'єр-міністр носить ледерхозе (національні баварські штани)".

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Останнім часом Мей кілька разів відпускала жарти на адресу Джонсона, тепер міністр закордонних справ вирішить відповісти їй тим же.