Глава МЗС Британії посміявся над шкіряними брюками прем'єра
20:29, 14 грудня 2016Курйози
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Міністр закордонних справ Великобританії Борис Джонсон посміявся над шкіряними брюками прем'єр-міністра Терези Мей.
Тереза Мей / REUTERS
Про це повідомляє The Telegraph.
Виступаючи на різдвяній вечірці перед журналістами і послами в Лондоні, Джонсон заявив, що Британія настільки космополітична країна, що її населення п'є більше шампанського і купує більше німецьких машин, ніж хто-небудь ще, а "наш чудовий прем'єр-міністр носить ледерхозе (національні баварські штани)".
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Останнім часом Мей кілька разів відпускала жарти на адресу Джонсона, тепер міністр закордонних справ вирішить відповісти їй тим же.
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