44-й президент США Барак Обама спробував потрапити в Білий дім через вікно.

Як повідомляє нью-йоркське видання Daily News, події розвивалися таким чином. Президент США на шляху до Овального кабінету примітив двері і, вирішивши, що саме таким чином він зможе потрапити в свій кабінет, спробував туди увійти. Проте, двері виявилися великим вікном, і главі держави не вдалося потрапити всередину. На думку журналістів видання, неуважність Обами могла бути викликана тим, що він дуже засмутився, дізнавшись, що всі члени Палати представників США від Республіканської партії відмовилися підтримати його антикризовий план. Подібні конфузи, відзначає Daily News, траплялися з керівниками країни і раніше. Так, попередник Обами в Білому домі - Джордж Буш, безуспішно намагався залишити прес-конференцію в Пекіні через закриті двері.

Эхо Москвы