Ulitsa nineteen oh five goda: у Москві переклали англійською назву станції метро

В московському метро змінили англомовний варіант голосового оголошення станції "Вулиця 1905 року". Це було зроблено на прохання пасажирів, так як попередній варіант був незрозумілим, повідомляє "Москва".

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«До нас надходило безліч звернень пасажирів з проханням змінити варіант озвучки оголошення станції "Вулиця 1905 року" англійською мовою. Ми пішли назустріч пасажирам і тепер ця непроста для англійської озвучення станція оголошується з використанням перекладу чисел на англійську мову - Ulitsa nineteen oh five goda, - повідомили в прес-службі метрополітену.

Раніше голосове оголошення станції звучало: "Ulitsa tysyacha devyatsot pyatogo goda". Тепер в назві цифри перекладені англійською мовою: «Ulitsa nineteen oh five goda».