Пісторіус пояснив, навіщо росіяни вдарили по потягу біля кордону з Польщею

Путін знає, що такі дії створюють небезпеку, каже німецький міністр.

Удар дроном по поїзду біля українсько-польського кордону – це прорахована ескалація з боку російського президента Володимира Путіна з тою метою, аби посіяти страх у Європі. Про це заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус, повідомляє Reuters.

"Більш важливо, аби ми залишались розсудливими, не дозволяли нас спровокувати, але водночас не залишали сумнівів у тому, що ми здатні себе захистити, і що ми не відступимо, якщо ситуація загостриться", - наголосив Пісторіус.

На переконання німецького міністра оборони, дії Путіна є небезпечними.

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"Він знає це, і тому він це робить", - додав Пісторіус.

Удар дрона по потягу біля "Ягодина"

Як повідомляв УНІАН, 13 вересня російські загарбники завдали удару дроном по локомотиву пасажирського поїзда неподалік українсько-польського кордону на Волині. Моніторингова група завчасно попередила поїзну бригаду про загрозу, завдяки чому ніхто не постраждав.

За словами очільника "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, Росія в суботу і неділю атакувала залізницю: депо, станції, рухомий склад.

За даними "Укразілазниці", незадовго до удару по локомотиву на українсько-польському кордоні стояв дипломатичний поїзд. Серед його пасажирів були, зокрема, безпекові радники кількох країн ЄС і колишні європейські лідери, серед яких – експремʼєр Великої Британії Борис Джонсон. Тим часом в іншому потязі, що перебував на цій же станції безпосередньо під час атаки, їхав колишній директор ЦРУ Девід Петреус.

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