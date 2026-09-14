Україна цього року збере менше картоплі: чи вистачить усім врожаю

Тим часом ціни на картоплю поки що продовжують знижуватися.

Україна в цьому році збере менший врожай картоплі порівняно з попереднім сезоном, проте дефіциту продукту не буде, прогнозує Мінагрополітики.

За словами міністра аграрної політики та продовольства Тараса Висоцького, зібраного врожаю буде цілком достатньо для повного забезпечення потреб внутрішнього ринку по картоплі.

"Очікується, що цього року виробництво картоплі становитиме близько 12,5 млн тонн. Наявного обсягу більш ніж достатньо для внутрішнього ринку. Населення споживає максимум 2-2,5 млн тонн на рік. Решта врожаю традиційно використовується як насіння та на корми в тваринництві", – каже Висоцький.

Відео дня

Міністр наводить дані Держстату, за якими середня ціна кілограма картоплі наразі становить близько 14 грн. За останній тиждень овоч здешевшав на 5%, а за місяць втратив ще більше – 15%. Подекуди закупівельні ціни впали до 12 грн/кг.

В Мінагро додають, що остаточні підсумки сезону можна буде підбити після завершення збиральної кампанії картоплі в Україні.

Ціни на картоплю в Україні – головні новини

Слід зазначити, що в гурті українські виробники відпускали картоплю за ціною 6-12 грн/кг eже в кінці серпня. При цьому ціни на продукт були в середньому на 37% нижчі, ніж за аналогічний період 2025 року.

У той же час директор Інституту картоплярства НААН Микола Фурдига попережав, що відставання у врожайності картоплі цього року може становити 30%. За його словами, на початку листопада, коли розпочнеться масове копання і ринок усвідомить реальний недобір, ціни неминуче підуть угору.

Вас також можуть зацікавити новини: