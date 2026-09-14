Запасів вистачить на 5-7 днів: зупинка саудівського нафтопроводу посилить дефіцит нафти

Саудівська Аравія поки не надала подробиць щодо збитків, завданих нещодавньою атакою БпЛА.

Супутникові знімки свідчать про те, що насосна станція ключового саудівського нафтопроводу "Схід–Захід" протяжністю 1200 км була серйозно пошкоджена внаслідок атаки дронів. Про це повідомляє The Guardian.

Саудівська Аравія звинуватила в атаці бойовиків, які запустили дрони з території Іраку. При цьому Ер-Ріяд не оприлюднив повної інформації про масштаби пошкоджень або про те, як довго маршрут не працюватиме.

Експерти називають різні оцінки. Дехто з них вважає, що на ремонт пошкоджень може знадобитися до шести тижнів, тоді як інші припустили, що відновити нафтопровід вдасться швидше, при цьому відновити перекачування можна буде ще під час ремонтних робіт.

Відео дня

Новина про атаки на нафтопровід з’явилася на тлі ударів підтримуваних Іраном хуситів по цілях в Саудівській Аравії, а також захоплення ними стратегічного острова Перім у протоці Баб-ель-Мандеб, що розширило їхній контроль над цією водною артерією.

Протягом останніх шести місяців нафтопровід, що проходить через пустелю Аравійського півострова, уберігав Саудівську Аравію від масштабної кризи, яка могла виникнути через війну проти Ірану. Ер-Ріяд використовував цю "трубу", щоб перенаправляти близько 4 млн барелів на добу – приблизно 4% світових поставок – до порту Янбу на узбережжі Червоного моря.

За оцінками, через зупинку нафтопроводу в Янбу запасів для експорту вистачить лише на п’ять-сім днів. Саудівська Аравія також має запаси, яких вистачить на кілька днів постачання клієнтам із єгипетських портів Айн-Сохна на Червоному морі та Сіді-Керір на Середземному морі.

Подальше скорочення нафтових потоків із Саудівської Аравії посилить глобальний дефіцит, який уже призвів до рекордного зростання цін на паливо у світі та прискорення інфляції у світі.

На тлі зростання цін на нафту надії на дипломатичний прорив найближчим часом також згасли. Це сталося після того, як міністр закордонних справ Оману Саїд Бадр аль-Бусаїді повідомив, що заплановану на 14 вересня регіональну зустріч було відкладено "в інтересах досягнення консенсусу". Раніше іранські посадовці заявляли, що візьмуть участь у цій зустрічі з арабськими державами Перської затоки, щоб представити угоду з Оманом щодо регулювання судноплавства через Ормузьку протоку.

До початку війни протока була вільною для проходу суден, але тепер Іран вимагає від них отримувати дозвіл і розглядає можливість запровадження механізму стягнення плати за прохід.

Перебої з постачанням сирої нафти призвели до зростання цін на продукти її переробки, зокрема бензин і дизельне паливо. 11 вересня ціни на дизель у США досягли рекордного рівня, перевищивши в середньому 6 доларів за галон.

Ціни на нафту – останні новини

На тлі нових ударів хуситів по Саудівській Аравії та атак Ірану на судна в Перській затоці ціни на нафту зросли більш ніж на 3 долари. Це посилило побоювання щодо перебоїв із постачанням нафти після зупинки роботи ключового саудівського нафтопроводу.

Станом на 05:40 за київським часом ф'ючерси на нафту марки Brent зросли на 3,21 долара, або 3,1%, до 107,82 долара за барель. Водночас вартість ф'ючерсів на нафту WTI підвищилася на 3,17 долара (3,2%) – до 103,22 долара за барель.

За даними Міжнародного енергетичного агентства, у серпні поставки сирої нафти з Саудівської Аравії скоротилися на 2,3 мільйона барелів на добу порівняно з попереднім місяцем і становили 6 мільйонів барелів на добу. Це найнижчий рівень за понад 30 років.

Вас також можуть зацікавити новини: