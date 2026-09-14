У Кремлі відреагували на заклик Трампа до Зеленського припинити удари по російських НПЗ

Водночас Пєсков не став обіцяти, що Росія припинить атакувати українську енергетичну інфраструктуру, якщо Київ перестане бити по їхніх НПЗ.

У Кремлі не обіцяють припиняти атаки на енергетичну інфраструктуру України у разі, якщо Сили оборони перестануть бити по російських нафтопереробних заводах (НПЗ). Як пише The Moscow Times, коли журналісти про це запитали речника президента РФ Дмитра Пєскова, він сказав: "Я вам не відповім".

Водночас він позитивно відреагував на заклик президента США Дональда Трампа до України припинити удари по НПЗ у Росії через дефіцит бензину та інших нафтопродуктів. Прес-серктар Кремля зазначив, що "можна лише вітати будь-який заклик до київського режиму припинити удари по мирній економічній інфраструктурі" Росії.

За словами представника Кремля, введена в Росії заборона на експорт нафтопродуктів істотно впливає на світовий ринок.

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"Поки що ми бачимо, що загалом ситуація на нафтових ринках погіршується. Погіршується вона стрімко", - наголосив Пєсков.

Він додав, що в міру закриття російських потреб Москва може скасувати заборону експорту дизельного палива, мовляв, "тоді додаткова кількість зможе бути спрямована на світовий ринок".

Видання нагадало, що Росія є одним із найбільших у світі експортерів дизеля, проте вона заборонила вивозити його до 31 січня 2027 року у зв'язку з паливною кризою, яка виникла через українські удари по НПЗ.

Заклик Трампа до Зеленського

Як повідомляв УНІАН, напередодні Трамп закликав Україну припинити удари по паливній інфраструктурі Росії. Він зазначив, що українські обстріли призвели до дефіциту дизельного пального в РФ. "Зеленський повинен зробити одну річ: припинити знищувати дизельне паливо в Росії. Він створює дефіцит дизельного пального. Це не пов’язано з Близьким Сходом – це відбувається через війну між Росією та Україною", – сказав президент США.

У WSJ розкритикували позицію президента США, мовляв, він ніяк не відреагував на російську атаку по пасажирському поїзду в Україні поблизу польського кордону, зате закликав президента Володимира Зеленського припинити атаки на енергетичні обʼєкти РФ. Як писало видання, за логікою президента США, Росія може обстрілювати будь-що в Україні, однак сама Україна повинна стримуватися у відповідних ударах по РФ. Журналісти

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