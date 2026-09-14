Гривня послабилася до долара: офіційний курс валют на 15 вересня

Курс гривні до євро встановлено на рівні 51,52 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 15 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,62 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,52 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 12 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,62/44,66 грн/дол., а до євро - 51,54/51,56 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 14 вересня знизився на 4 копійки і складав 44,81 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,44 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 9 копійок і становив 52,06 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,45 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні і становив 44,70 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 10 копійок і складав 51,95 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,10 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

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