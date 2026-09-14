Гривня послабилася до долара: офіційний курс валют на 15 вересня

Національний банк України встановив на вівторок, 15 вересня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,62 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 7 копійок, порівняно з попереднім показником.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 51,52 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 12 копійок. 

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 44,62/44,66 грн/дол., а до євро - 51,54/51,56 грн/євро.

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Курс валют в Україні – останні новини

Курс долара до гривні в банках України 14 вересня знизився на 4 копійки і складав 44,81 гривні за долар, а продати американську валюту можна було за середнім курсом 44,44 гривні за долар. Середній курс євро до гривні подешевшав на 9 копійок і становив 52,06 гривні за євро, а продати європейську валюту можна було за курсом 51,45 гривні за євро.

При цьому курс долара до гривні в "ПриватБанку" залишився на попередньому рівні і становив 44,70 гривні за долар, а курс євро подешевшав на 10 копійок і складав 51,95 гривні за євро. Водночас продати американську валюту в банку можна було за курсом 44,10 гривні, а євро - за курсом 50,95 гривні за одиницю іноземної валюти.

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