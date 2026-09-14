Росія знищила сортувальний центр мережі EVA в Одесі

Працівники центру не постраждали

В неділю, 13 вересня, близько 9:00 внаслідок російської ракетної атаки було знищено сортувальний центр мережі магазинів EVA в Одесі.

Як повідомила пресслужба компанії, центр забезпечував товарами магазини Південного регіону (Миколаївська, Одеська, Херсонська області). При цьому працівники центру не постраждали.

"Оцінка масштабу збитків триває. Команда EVA докладає всіх зусиль, щоб мінімізувати вплив ситуації на роботу магазинів регіону", - йдеться у повідомленні.

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Атаки Росії по складах в Україні - останні новини

В ніч на 5 вересня російські війська кілька разів вдарили безпілотниками по торговельному центру "Епіцентр" в Миколаєві. Безпілотники кружляли над об’єктом цілу добу, не даючи рятувальникам повноцінно гасити пожежу.

Внаслідок масованої ракетної атаки російських окупантів в ніч на 5 серпня знищено низку об’єктів великих українських мереж у Києві та області. Зокрема йдеться про найбільший склад Rozetka у Броварах, два великі складські комплекси "Епіцентру" та завод Epicentr Ceramic Corporation, сортувальний центр "Нової пошти" в Києві тощо.

Також цього дня РФ атакувала логістичний центр мережі супермаркетів Novus та два розподільчі центри мережі "Сільпо", де загинули шестеро працівників.

У ніч на 12 вересня Росія атакувала завод польської компанії Cersanit SA у Звягельському районі Житомирської області, який виробляє керамічну плитку і сантехніку.

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