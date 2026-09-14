У Києві запроваджують новий режим роботи світлофорів під час хвилини мовчання

Щодня о 9:00 на світлофорах вмикатиметься червоне світло о 9:00 ранку.

З метою вшанування усіх українців, загиблих від російської повномасштабної війни, щодня під час хвилини мовчання на світлофорах вмикатиметься червоне світло о 9:00 ранку. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація в Telegram.

"Із 15 вересня в Києві почнуть поетапно впроваджувати режим світлофорів "Усім червоний" під час щоденної хвилини мовчання", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на першому етапі режим працюватиме на 18 світлофорних об’єктах у центральній частині міста.

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У зв’язку з цим, світлофори о 9:00 одночасно подаватимуть червоний сигнал для автомобілів, пішоходів і велосипедистів, а о 9:01 повертатимуться до звичайного режиму.

Разом із тим на час хвилини мовчання також зупинятиметься наземний громадський транспорт.

Утім, режим "Усім червоний" не застосовуватиметься під час повітряної тривоги. Оперативний і спеціальний транспорт з увімкненими світловими та звуковими сигналами зможе продовжувати рух.

Також, про початок хвилини мовчання та її тривалість повідомлятимуть через систему оповіщення.

У КМДА закликали водіїв і пішоходів щодня о 9:00 зупинитися та вшанувати пам’ять загиблих унаслідок збройної агресії Росії проти України.

Загальнонаціональна хвилина мовчання

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський 6 березня підписав закон про встановлення на державному рівні загальнонаціональної хвилини мовчання.

Згідно із законом, оголошення про початок хвилини мовчання щодня о 9:00 повинні лунати через державні та приватні медіа й системи цивільного захисту. Також місцева влада повинна забезпечити інформування на вулицях, підприємствах та в установах.

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