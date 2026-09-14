Україна готова зупинити удари по критичній інфраструктурі РФ: Зеленський назвав умову

Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватись будь-якої домовленості, каже президент.

Україна запропонувала партнерам забезпечити таку домовленість із Росією, яка зупинить знищення критичної інфраструктури. Про це заявив президент України Володимир Зеленський.

На переконання глави держави, продовольство, енергетика та інші елементи базового гарантування життя повинні бути під захистом, бо "російські удари спрямовані передусім проти цього". Він нагадав, що щодня мішенями стають українські об’єкти енергетики, портова інфраструктура, логістика, навіть склади із продовольством і фармацевтикою.

"Україна не впевнена, що Росія має бажання дотримуватись будь-якої домовленості", - заявив Зеленський і оприлюднив позицію України з цього приводу.

Відео дня

За його словами, "якщо партнери готові забезпечити реальне бажання Росії не бити по нашій електриці, інших наших енергетичних об’єктах, критичній інфраструктурі, руху продовольства, то ми, звісно, готові забезпечити відповідну відсутність наших ударів".

Президент наголосив, що це повинно бути надійно, довгостроково й мати реальний ефект для життя людей.

"А не зірвалось після того, як росіяни проведуть свої "вибори" й отримають саме на цей час послаблення напруги щодо бензину й дизелю", - підкреслив президент.

Він зауважив, що війну треба закінчувати:

"І деескалаційний крок щодо критичної інфраструктури може бути першим кроком до миру".

Президент додав, що в Україні очікують від партнерів конкретики.

Заява Трампа про енергетичне перемир'я

Як повідомляв УНІАН, у понеділок, 14 вересня, президент США Дональд Трамп заявив, що Україна нібито погодилася не завдавати ударів по об’єктах російської енергетики. За його словами, РФ погодилася вчинити точно так само.

Також Трамп сказав, що зростання світових цін на дизельне пальне в основному спричинене нібито війною між Росією та Україною, а не війною США з Іраном.

Вас також можуть зацікавити новини: