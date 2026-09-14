Вперше за 20 років Росія обійшла Україну і посіла перше місце в світі за експортом олії

Окупанти свідомо били по виробничим потужностям та перешкоджали українським поставкам агропродукції.

Протягом багатьох років Україна утримувала статус найбільшого експортера соняшникової олії у світі. Нещодавно за обсягами експорту на перше місце вийшла Російська Федерація, яка вже п'ятий рік веде війну проти Києва, свідчать дані звіту Міністерство сільського господарства США (USDA) за вересень.

Так, майже 20 років Україна була світовим лідером за експортом соняшникової олії – з сезону 2005/06 до 2024/25 маркетингового року. За підсумками останнього сезону 2025/26, який завершився в серпні, Росія вперше випередила Україну, перервавши її 20-річне лідерство.

Експорт соняшникової олії у 2025/26 році з Росії склав 4,2 млн тонн, тоді як Україна завершила сезон з показником 4,036 млн тонн. Роком раніше Україна експортувала 4,744 млн тонн продукту проти тих самих 4,2 млн тонн РФ.

Відео дня

Слід зауважити, що обсяги виробництва соняшникової олії в Росії сильно випереджають українські. У сезоні, що нещодавно завершився, оцінка російського виробництва складає 6,897 млн тонн, українського – 4,515 млн тонн.

На новий маркетинговий сезон 2026/2027 USDA прогнозує зростання виробництва олії до 7,806 млн тонн в Росії та до 5,418 млн тонн в Україні. По експорту також очікують на більш значні цифри – 5,1 млн тонн та 5 млн тонн для України відповідно.

Удари Росії по олійній промисловості України – головні новини

Російські окупанти активно гатили по олійноекстракційних заводах в Україні в кінці попереднього та на початку поточного року. Генеральний директор асоціації "Укроліяпром" Степан Капшук прямо вказував, що РФ цілеспрямовано знищує виробництво соняшникової олії в Україні.

Після цього удари тривають з різною періодичністю. Так, нещодавно, 10 вересня Росія вчергове атакував завод соняшникової олії "Олейна" в Дніпрі.

Вас також можуть зацікавити новини: