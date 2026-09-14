Україна та Росія домовилися не завдавати ударів по об’єктах енергетики, - Трамп

За словами президента США, зростання світових цін на дизельне пальне в основному спричинене війною між Росією та Україною.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Україна погодилася не завдавати ударів по об’єктах російської енергетики. За його словами, РФ погодилася вчинити точно так само. Таку заяву американський лідер зробив у своїй соціальній мережі Truth Social.

"Україна погодилася не завдавати ударів по об’єктах російської енергетики. Росія погодилася вчинити точно так само! Зростання світових цін на дизельне пальне в основному спричинене війною між Росією та Україною, а не Іраном", – написав він.

Трамп закликав Україну припинити удари по паливній інфраструктурі РФ

Нагадаємо, що раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Україна має припинити удари по російській паливній інфраструктурі. За його словами, це призвело до дефіциту дизельного пального.

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Також Трамп запевнив, що дефіцит дизельного пального спричинений війною Росії проти України, а не конфліктом на Близькому Сході.

Пізніше речник російського диктатора Дмитро Пєсков заявив, що Москва не обіцяє припинити атаки на енергетичну інфраструктуру України у разі, якщо Сили оборони перестануть завдавати ударів по російських нафтопереробних заводах. Водночас він позитивно відреагував на заклик президента США Дональда Трампа до України припинити удари по НПЗ у Росії.

За словами Пєскова, введена в Росії заборона на експорт нафтопродуктів суттєво впливає на світовий ринок.

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