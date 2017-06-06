"Новий король аквапарку": на Ямайці підліток порушив усі закони фізики, ковзаючи по воді (відео)
Користувач Twitter Морган Евік опублікував ролик, в якому зняв спуск підлітка з водної гірки і його ковзання по воді.
Slidin' (literally) in the DM's like..... pic.twitter.com/1XGXS1PZ1C— Morgan Evick (@MorganEvick) June 4, 2017
Повідомляється, що короткий ролик був знятий на Ямайці. На кадрах видно, як хлопець ковзає по воді й виходить з басейну, не занурюючись у воду. Після цього він поправляє футболку й аплодує сам собі, передає TJournal.
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Користувачі соцмереж назвали юнака "новим королем аквапарку", порівняли його з Ісусом й безуспішно намагалися з'ясувати, як він провернув подібний трюк.
Ролик про підлітка, який з'їхав з водної гірки й порушив усі закони фізики, вже став вірусним.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Зімбабве крокодили з'їли пастора, який намагався скопіювати біблійну історію й пройтися по воді.