У Зімбабве крокодили з'їли пастора, який намагався ходити по воді: залишилися сандалії і плавки

У Зімбабве крокодили з'їли пастора, який намагався скопіювати біблійне чудо і пройтися по воді. Про це пише нігерійське видання The Daily Post.

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Продемонструвати, як Ісус ходив по воді, пастор церкви Останніх Днів Джонатан Мтетва вирішив 13 травня. Для експерименту він вибрав річку, відому серед місцевих як крокодилова.

Пастор відійшов від берега на 30 метрів і збирався піднятися над водою, але тут ніби нізвідки з'явилися три крокодили. Вони розірвали священнослужителя за кілька хвилин, його не встигли врятувати. Від пастора залишилися тільки сандалії і плавки.

У церкві дивуються, як така трагедія могла статися, адже пастор молився і постив весь тиждень до того.