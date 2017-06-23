У США 167 незнайомців нагодували одне одного обідами з "Макдональдс"

В американському місті Скоттсбург, штат Кентуккі, водії і пасажири 167 автомобілів, що стояли у черзі до «МакАвто», безкоштовно пообідали в ресторані «Макдональдз». Про це в п'ятницю, 23 червня, повідомляє Associated Press.

Ланцюгову реакцію запустила літня жінка, яка оплатила замовлення багатодітного батька, який приїхав в «Макдоналдс» з чотирма дітьми. Вона попросила касира привітати його з Днем батька і поїхала.

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Чоловік отримав обід безкоштовно і вирішив оплатити замовлення, зроблені водіями ще двох машин в черзі. Ті підтримали починання і теж купили їжу для інших. До закриття ресторану так само вчинили ще 163 людини.

У квітні повідомлялося, що житель британського міста Іпсвіч продав на eBay соус з «Макдоналдс» за 14,7 тисячі доларів.