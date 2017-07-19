"Хроп-версія": жінка перетворила хропіння свого чоловіка на кавер головного хіта літа (відео)

У Перу жінка протягом 4 років записувала на відео хропіння свого чоловіка та його здатність засинати всюди. Її племінник змонтував записа, який вона перетворила на кавер популярної іспанської пісні Луїса Фонсі Despacito, що стала хітом літа.

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Сингл Despacito став найпопулярнішою піснею в усіх стрімінгових сервісах: композицію за шість місяців після релізу прослухали 4,6 мільярда разів.

На відео видно, що чоловік засинає в машині, на природі, під час вечері й читання.

Як повідомляв УНІАН, норвезький 8-річний принц на церемонії святкування 80-річчя короля насмішив публіку танцями і жестами.