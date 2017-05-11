Норвезький принц на церемонії святкування 80-річчя короля насмішив публіку танком і жестами (відео)

Норвезький 8-річний принц на церемонії святкування 80-річчя короля насмішив публіку танцями і жестами. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

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Так, на церемонії спільного святкування 80-річчя короля Норвегії Гаральда і королеви Соні, принцу-онуку стало сумно і він почав танцювати, показувати різні жести. І цим добряче насмішив публіку.

Раніше саудівський принц купив квитки на літак для 80 соколів.