Норвезький принц на церемонії святкування 80-річчя короля насмішив публіку танком і жестами (відео)
13:29, 11 травня 2017Курйози
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Норвезький 8-річний принц на церемонії святкування 80-річчя короля насмішив публіку танцями і жестами. Про це йдеться в сюжеті ТСН.
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Так, на церемонії спільного святкування 80-річчя короля Норвегії Гаральда і королеви Соні, принцу-онуку стало сумно і він почав танцювати, показувати різні жести. І цим добряче насмішив публіку.
Раніше саудівський принц купив квитки на літак для 80 соколів.
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