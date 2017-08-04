"Гігантська" чайка увірвалася в прямий ефір прогнозу погоди (відео)

Під час випуску прогнозу погоди на канадському телебаченні в кадр потрапила гігантська чайка, чим збентежила телеведучу Сару Джин Стівенс. Про це повідомляє The Huffington Post.

Інцидент стався в ефірі каналу Breakfast Television, який розташований у Ванкувері.

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За спиною ведучої метеорологічного випуску транслювався прямий ефір з вулиці, і в цей час до камери наблизилася чайка.

Стівенс спробувала продовжити ефір, але чайка її дуже відволікала, і вона не змогла стримати сміх. "Так, це дуже відволікає", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше в ефірі ірландського телеканалу ведучого прогнозу погоди Деріка Хартігана здуло вітром під час прямого включення. Колеги, які сиділи в студії, почали сміятися. Боротьба ведучого зі стихій тривала кілька секунд.