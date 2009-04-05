Журналісти склали рейтинг витівок Берлусконі

13:39, 05 квітня 2009
Курйози
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На вершині - розмова по мобільному

Сильвіо БЕРЛУСКОНІ
Британська The Daily Telegraph опублікувала список з десяти найскандальніших витівок італійського прем`єр-міністра Сильвіо Берлусконі. На верхньому рядкові опинилася розмова по мобільному телефону 4 квітня, через яку глава уряду пропустив траурну церемонію пам`яті полеглих солдатів сил НАТО.

За декілька днів до цього, коли учасники саміту G20 фотографувалися на згадку з королевою Великої Британії Єлизаветою II, Берлусконі дуже бурхливо виразив радість з приводу зустрічі з президентом США Бараком Обамою. Королева була вимушена зробити прем`єру зауваження через галасливу поведінку. Відеоролики з телефонною розмовою і груповою фотографією стали хітами на YouTube.

У березні Берлусконі пояснив розбіжність у поглядах на економічну кризу з Бараком Обамою тим, що Обама "вищий, молодший і стрункіший" і додав, що сам він "блідіший, тому що давно не засмагав". Відзначимо, що попередній жарт Берлусконі про засмагу Обами засудили представники європейських урядів.

До рейтингу також увійшли численні сексистські коментарі Сильвіо Берлусконі, в тому числі його заява про те, що для захисту італійських жінок від згвалтувань знадобляться десятки тисяч солдатів, а також його порада американцям інвестувати в італійські компанії, тому що в них працюють найкрасивіші секретарки.

Крім того, журналісти пригадали італійському прем`єрові скандал на зустрічі лідерів Євросоюзу в 2002 році, коли під час групового знімка він зобразив "ріжки" над головою іспанського міністра закордонних справ. Тоді Берлусконі пояснив це тим, що хотів розважити групу бойскаутів.

Лента.ру

 

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