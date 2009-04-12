У Білому домі відбудеться знаменна подія

Президентові США Бараку Обамі і його дружині Мішель не вдалося втаїти від усюдисущих журналістів не тільки породу, але й ім`я щеняти, якого вони у вівторок урочисто вручать своїм донькам Малії і Саші.

Як повідомляє інтернет-версія газети Washington Post, першим фотографію шестимісячного щеняти португальського водного собаки опублікував у суботу веб-сайт firstdogcharlie.com. За даними цього ресурсу, родина Обами спочатку хотіла назвати собаку Чарлі, проте потім дочки президента придумали йому ім`я Бо - на честь кота своїх родичів.

"Бо - вельми симпатичний хлопчина. Він чудово відповідає формальним прийомам у Білому домі, з чорною як смокінг шерсткою, білою грудкою, білими лапками і ошатною білою борідкою", - пише Washington Post.

Видання також повідомляє, що Бо - подарунок родині Обами від сенатора від штату Массачусетс Едварда Кенеді, великого шанувальника португальських водних собак.

Раніше в одному з інтерв`ю Мішель Обама розповіла, що португальські водні собаки відрізняються доброю вдачею і невеликим розміром. До того ж, відзначила місіс Обама, вони гіпоалергенні, а це було обов`язковою умовою, оскільки у старшої дочки президента десятирічної Малії алергія на собак. Португальські водні собаки дуже рухливі і тому їм потрібно багато місця, але в Білому домі браку приміщень не спостерігається, пише Washington Post.

У вівторок в Білому домі Бо буде офіційно представлений журналістам.

Домашні тварини американських президентів традиційно лише небагато поступаються за популярністю своїм господарям. Білл Клінтон не раз фотографувався з улюбленим чорно-білим котом Соксом, у якого був навіть власний фан-клуб, а Джордж Буш-молодший охоче з`являвся перед телекамерами в компанії скотч-тер`єра Барні.

РІА "Новости"