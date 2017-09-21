"Грибники фотографували й сміялися": російські військові втопили танк на навчаннях у Білорусі

Під час російсько-білоруських навчань "Захід-2017" військові РФ втопили танк у водоймі. Про це повідомляє "Белста".

Інцидент стався біля білоруського села Верейци. Місцеві жителі повідомляють, що екіпаж втопив танк у водоймі.

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"Днями росіяни втопили танк у водоймі – грибники фотографували й сміялися. А взагалі, стріляли вони і за межами полігону. Просто біля дороги можна було побачити, як стріляють", – говорить він.

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