"Грибники фотографували й сміялися": російські військові втопили танк на навчаннях у Білорусі
15:20, 21 вересня 2017Курйози
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Також, за словами місцевих жителів, російські військові регулярно виїжджали за межі полігону для стрільб.
Російська техніка на станції Верейцы / фото belsat.eu
Під час російсько-білоруських навчань "Захід-2017" військові РФ втопили танк у водоймі. Про це повідомляє "Белста".
Інцидент стався біля білоруського села Верейци. Місцеві жителі повідомляють, що екіпаж втопив танк у водоймі.
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"Днями росіяни втопили танк у водоймі – грибники фотографували й сміялися. А взагалі, стріляли вони і за межами полігону. Просто біля дороги можна було побачити, як стріляють", – говорить він.
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