У Росії солдат-строковик спалив новий БТР, готуючи обід на вогнищі

Астраханський гарнізонний військовий суд РФ опублікував на своєму сайті результати розгляду низки кримінальних справ. Одна з них — про знищення БТР-82. Інцидент стався навесні цього року, передає Charter97.

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Винним у знищенні бронетранспортера визнали російського військовослужбовця Семена Мережникова, який вирішив розвести багаття для приготування їжі поблизу замаскованої бронемашини.

БТР-82 під час навчальних занять був накритий маскувальною сіткою, брезентом і сухою травою, які спалахнули від розведеного багаття. У результаті було знищено амуніції і військової техніки на загальну суму майже 490 тисяч доларів.

Суд не став стягувати збитки з рядового, призначивши йому шість місяців дисциплінарної військової частини.