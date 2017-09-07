У Росії солдат-строковик спалив новий БТР, готуючи обід на вогнищі
Рядовий строкової служби РФ розвів багаття поблизу замаскованої бронемашини.
Астраханський гарнізонний військовий суд РФ опублікував на своєму сайті результати розгляду низки кримінальних справ. Одна з них — про знищення БТР-82. Інцидент стався навесні цього року, передає Charter97.
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Винним у знищенні бронетранспортера визнали російського військовослужбовця Семена Мережникова, який вирішив розвести багаття для приготування їжі поблизу замаскованої бронемашини.
БТР-82 під час навчальних занять був накритий маскувальною сіткою, брезентом і сухою травою, які спалахнули від розведеного багаття. У результаті було знищено амуніції і військової техніки на загальну суму майже 490 тисяч доларів.
Суд не став стягувати збитки з рядового, призначивши йому шість місяців дисциплінарної військової частини.