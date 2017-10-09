У США три ведмеді залізли в піцерію і поласували ковбасою (відео)

В американському місті Естес-Парк, штат Колорадо, ведмедиця з двома ведмежатами залізли в піцерію. Тварини проникли в ресторан вночі в неділю, 8 жовтня, коли там нікого не було. Вони відшукали і з'їли тісто і салямі. Запис, зроблений камерою відеоспостереження, був опублікований в Facebook.

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Працівники піцерії закликали поліцію не вбивати звірів. "Кожен сміттєвий бак в місті тепер з захистом від ведмедів, так що їм залишаються тільки наші будинки, машини і компанії", - написали вони на сторінці закладу в Facebook.

Як повідомляв УНІАН, кіт утік з літака в Дубаї, а через два місяці його повернули додому в Лондон.